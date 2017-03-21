Через отруєння у дитсадку на Львівщині відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 березня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння дев’яти вихованців дитсадка, що на Львівщині. Про це повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області, передає УНН.
У Пустомитівське відділення поліції 20 березня надійшло повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної лікарні госпіталізовано семеро дітей, а Пустомитівської районної лікарні двох дітей із симптомами гострого гастроентероколіту.
Всі постраждалі — діти віком від двох до п’яти років, мешканці одного села. Правоохоронці встановили, що протягом 16–19 березня до лікарень Львова та міста Пустомити на стаціонарне лікування поступили діти, які відвідували і харчувалися у дошкільному закладі одного із сіл Пустомитівського району.
Серед постраждалих дітей, зокрема, троє членів однієї родини — п’ятирічний хлопчик і дві його трирічних сестри.
За фактом проводиться перевірка, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Призначено низку експертиз.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним та масовим отруєнням) КК України, що передбачає покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, раніше було відомо про госпіталізацію вісьмох дітей.
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За словами нардепа С.Тригубенка, причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.