Из-за отравления в детсаду во Львовской области открыли уголовное производство

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118659 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177664 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129731 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124664 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117190 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106481 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107521 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103906 просмотра

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Из-за отравления в детсаду во Львовской области открыли уголовное производство

Из-за отравления в детсаду во Львовской области открыли уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 11371 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту отравления девяти воспитанников детсада, что во Львовской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции во Львовской области, передает УНН.

В Пустомытовское отделение полиции 20 марта поступило сообщение о том, что во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализированы семеро детей, а Пустомытовскую районную больницу двух детей с симптомами острого гастроэнтероколита.

Все пострадавшие - дети в возрасте от двух до пяти лет, жители одной деревни. Правоохранители установили, что в течение 16-19 марта в больницы Львова и города Пустомыты на стационарное лечение поступили дети, которые посещали и питались в дошкольном учреждении одного из сел Пустомытовского района.

Среди пострадавших детей, в том числе трое членов одной семьи - пятилетний мальчик и две его трехлетних сестры.

По факту проводится проверка, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначено ряд экспертиз.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных и массовых отравлений) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, ранее было известно о госпитализации восьми детей.

Напомним, в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинцев.

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.

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