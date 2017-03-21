Из-за отравления в детсаду во Львовской области открыли уголовное производство

В Пустомытовское отделение полиции 20 марта поступило сообщение о том, что во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализированы семеро детей, а Пустомытовскую районную больницу двух детей с симптомами острого гастроэнтероколита.

Все пострадавшие - дети в возрасте от двух до пяти лет, жители одной деревни. Правоохранители установили, что в течение 16-19 марта в больницы Львова и города Пустомыты на стационарное лечение поступили дети, которые посещали и питались в дошкольном учреждении одного из сел Пустомытовского района.

Среди пострадавших детей, в том числе трое членов одной семьи - пятилетний мальчик и две его трехлетних сестры.

По факту проводится проверка, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначено ряд экспертиз.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных и массовых отравлений) УК Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, ранее было известно о госпитализации восьми детей.

Напомним, в Госпродпотребслужбе констатировали увеличение случаев пищевых отравлений среди украинцев.

По словам нардепа С.Тригубенко, причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.