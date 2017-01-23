Через отруєння чадним газом у Львові госпіталізували двох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Шевченківському районі Львова через отруєння чадним газом до міської дитячої клінічної лікарні госпіталізували двох дітей. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
Вчора, 22 січня, о 18:41 год. у Львові на вулиці Шевченка на першому поверсі в квартирі трьохповерхового житлового будинку, ймовірно отруїлись чадним газом дві дитини (2014 та 2016 року народження).
Постраждалих у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до реанімаційного відділення Львівської міської дитячої клінічної лікарні.
Працівники ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинили подачу газу до квартири. Причини події — зʼясовуються.