Из-за отравления угарным газом во Львове госпитализировали двух детей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Шевченковском районе Львова из-за отравления угарным газом в городскую детскую клиническую больницу госпитализировали двоих детей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.
Вчера, 22 января, в 18:41 ч. во Львове на улице Шевченко на первом этаже в квартире трехэтажного жилого дома, вероятно отравились угарным газом двое детей (2014 и 2016 годов рождения).
Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Львовской городской детской клинической больницы.
Работники ПАО "Львовгаз" временно прекратили подачу газа в квартиры. Причины происшествия - выясняются.