Из-за отравления угарным газом во Львове госпитализировали двух детей

Вчера, 22 января, в 18:41 ч. во Львове на улице Шевченко на первом этаже в квартире трехэтажного жилого дома, вероятно отравились угарным газом двое детей (2014 и 2016 годов рождения).

Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Львовской городской детской клинической больницы.

Работники ПАО "Львовгаз" временно прекратили подачу газа в квартиры. Причины происшествия - выясняются.