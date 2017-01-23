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Из-за отравления угарным газом во Львове госпитализировали двух детей

Из-за отравления угарным газом во Львове госпитализировали двух детей

Киев • УНН

 • 6684 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Шевченковском районе Львова из-за отравления угарным газом в городскую детскую клиническую больницу госпитализировали двоих детей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.

Вчера, 22 января, в 18:41 ч. во Львове на улице Шевченко на первом этаже в квартире трехэтажного жилого дома, вероятно отравились угарным газом двое детей (2014 и 2016 годов рождения).

Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в реанимационное отделение Львовской городской детской клинической больницы.

Работники ПАО "Львовгаз" временно прекратили подачу газа в квартиры. Причины происшествия - выясняются.

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