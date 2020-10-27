Через отруєння чадним газом у Хмельницькому померли двоє малолітніх братів

"У неділю, 25 жовтня, близько 11:00 години, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у квартирі по вулиці Кам’янецькій помер 4-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що того ж дня до лікарні зі скаргами на головний біль і нудоту госпіталізували 9-річного брата померлого та 32-річну матір хлопчиків.

"Дві доби лікарі боролися за життя дитини, але врятувати не змогли — вночі 27 жовтня з Хмельницької міської дитячої лікарні надійшло повідомлення про те, що хлопчик помер", - додали у поліції.

За попередніми даними судмедекспертів, причиною смерті стало отруєння чадним газом.

За цим фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці працюють над встановленням причин, які могли призвести до накопичення у квартирі чадного газу і смерті дітей. Зокрема, відповідні фахівці досліджують вентиляційні шахти, димові канали будинку та газове обладнання в помешканні родини.

Нагадаємо, у Львові жінка отруїлася чадним газом.