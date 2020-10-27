Через отруєння чадним газом у Хмельницькому померли двоє малолітніх братів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Хмельницькому поліцейські розслідують обставини смертельного отруєння чадним газом двох малолітніх братів. Менший чотирирічний хлопчик помер вдома, старший, дев’ятирічний, — через два дні у реанімаційному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані сектору комунікації поліції Хмельницької області.
"У неділю, 25 жовтня, близько 11:00 години, до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що у квартирі по вулиці Кам’янецькій помер 4-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що того ж дня до лікарні зі скаргами на головний біль і нудоту госпіталізували 9-річного брата померлого та 32-річну матір хлопчиків.
"Дві доби лікарі боролися за життя дитини, але врятувати не змогли — вночі 27 жовтня з Хмельницької міської дитячої лікарні надійшло повідомлення про те, що хлопчик помер", - додали у поліції.
За попередніми даними судмедекспертів, причиною смерті стало отруєння чадним газом.
За цим фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці працюють над встановленням причин, які могли призвести до накопичення у квартирі чадного газу і смерті дітей. Зокрема, відповідні фахівці досліджують вентиляційні шахти, димові канали будинку та газове обладнання в помешканні родини.
Нагадаємо, у Львові жінка отруїлася чадним газом.