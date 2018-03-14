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Через отруєння чадним газом на Закарпатті померла одна людина, ще троє в реанімації

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 14 березня. УНН. Сьогодні, 14 березня, у с. Черна Виноградівського району внаслідок отруєння чадним газом помер 26-річний чоловік, ще троє осіб опинилися в реанімації. Цю інформацію УНН підтвердили в У ДСНС у Закарпатській області з посиланням на дані Виноградівської центральної районної лікарні.

Так, до райлікарні було госпіталізовано трьох осіб, ще одна людина померла у кареті швидкої допомоги. Троє госпіталізованих знаходяться у реанімації, їхній стан лікарі характеризують як важкий.

Ймовірна причина госпіталізації — отруєння чадним газом.

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Окрім того, сьогодні, за інформацією У ДСНС у Закарпатській області, у м. Ужгород до міської лікарні було госпіталізовано двох дітей 2003 та 2011 років народження із діагнозом “отруєння невідомою речовиною”.

Потерпілі знаходяться в реанімаційному відділенні, стан їхнього здоров′я — середньої важкості.

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