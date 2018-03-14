Из-за отравления угарным газом на Закарпатье умер один человек, еще трое в реанимации
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 14 марта. УНН. Сегодня, 14 марта, в с. Черна Виноградовского района в результате отравления угарным газом погиб 26-летний мужчина, еще три человека оказались в реанимации. Эту информацию УНН подтвердили в ГСЧС в Закарпатской области со ссылкой на данные Виноградовского центральной районной больницы.
Так, в райбольницу были госпитализированы три человека, еще один человек умер в карете скорой помощи. Трое госпитализированных находятся в реанимации, их состояние врачи характеризуют как тяжелое.
Предполагаемая причина госпитализации - отравление угарным газом.
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Кроме того, сегодня, по информации ГСЧС в Закарпатской области, в г.Ужгород в городскую больницу были госпитализированы двое детей 2003 и 2011 годов рождения с диагнозом "отравление неизвестным веществом".
Пострадавшие находятся в реанимационном отделении, состояние их здоровья - средней тяжести.