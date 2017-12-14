Через опади на Закарпатті затопило два місцевих автошляхи
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Внаслідок різкого підвищення температури повітря та опадів у вигляді дощу та снігу протягом останніх кількох діб на території Закарпатської області сталося підняття рівнів води у річках, через що було підтоплено дві місцеві автодороги та понад 300 га сільгоспугідь. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.
“Станом на 14 грудня в області підтоплено більше 300 гектарів сільськогосподарських угідь та пасовищ, які розташовані в заплавах річок Уж, Боржава і Латориця. Також підтоплені ділянки двох автомобільних доріг місцевого значення: Шаланки - В.Ком’яти на Виноградівщині та Геївці - Тисаагтелек на Ужгородщині. Для зменшення наслідків негоди у водному господарстві працюють 12 насосних станцій, які відкачують внутрішні води із сільськогосподарських угідь та прилеглих сіл”, — повідомив УНН директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА Ярослав Галас
Окрім того, як повідомляють у Басейновому управлінні водних ресурсів р. Тиса, на фоні підвищеної водності у верхів’ях та середніх течіях річок Уж, Латориця та Боржава пройшли максимальні рівні чергової паводкової хвилі з досягненням ІІ та ІІІ ступенів захисту.
“На р. Латориця в районі м. Чоп загальна амплітуда підйому за паводок склала +2,5 метри з утриманням значного шару води на заплаві в межах міждамбового простору, продовжується перелив через заплавну місцеву автодорогу с. Тисянка — М. Геївці... В нижніх течіях р. Боржава в с. В. Ремети (Шаланки) загальна амплітуда підйому за паводок склала +2,9 метри. Там відбулось підтоплення заплавних 280 га сільгоспугідь та заплавної частини автодороги Шаланки — В. Ком’яти”, — йдеться у повідомленні водників Закарпатської області.
Водночас, у Закарпатській ОДА наголошують, що паводкова ситуація не закінчилась і буде мати свій подальший розвиток, у найближчі 2-3 доби очікується продовження підйому рівня води на основних річках області. На випадок необхідності підготовлені пересувні насосні станції, а також необхідний запас мішків та сипучих матеріалів.
Нагадаємо, на двох дорогах Закарпаття заборонили рух через підйом рівнів води у річках.