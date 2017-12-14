Через опади на Закарпатті затопило два місцевих автошляхи

УЖГОРОД-КИЇВ. 14 грудня. УНН. Внаслідок різкого підвищення температури повітря та опадів у вигляді дощу та снігу протягом останніх кількох діб на території Закарпатської області сталося підняття рівнів води у річках, через що було підтоплено дві місцеві автодороги та понад 300 га сільгоспугідь. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.