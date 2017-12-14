Из-за осадков на Закарпатье затопило два местные автодороги

"По состоянию на 14 декабря в области подтоплено более 300 гектаров сельскохозяйственных угодий и пастбищ, расположенных в поймах рек Уж, Боржава и Латорица. Также подтоплены участки двух автомобильных дорог местного значения: Шаланки - Б.Комьяты Виноградовского и Геевцы - Тисаагтелек что в Ужгороде области. Для уменьшения последствий непогоды в водном хозяйстве работают 12 насосных станций, откачивают внутренние воды с сельскохозяйственных угодий и прилегающих сел", - сообщил УНН директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

Кроме того, как сообщают в бассейновом управления водных ресурсов р.Тиса, на фоне повышенной водности в верховьях и средних течениях рек Уж, Латорица и Боржава прошли максимальные уровни очередной паводковой волны с достижением II и III степеней защиты.

"На р. Латорица в районе г.Чоп общая амплитуда подъема за паводка составила +2,5 метра с содержанием значительного слоя воды на пойме в пределах междамбовом пространства, продолжается перелив через пойменную местную автодорогу с. Тисянка - М. Геевцы ... В нижних течениях р. Боржава в с. В. Реметы (Шаланки) общая амплитуда подъема за паводка составила +2,9 метра. Там состоялось подтопления пойменных 280 га сельхозугодий и пойменной части автодороги Шаланки - Б.Комяты", - говорится в сообщении водников Закарпатской области.

В то же время, в Закарпатской ОГА отмечают, что паводковая ситуация не закончилась и будет иметь свое дальнейшее развитие, в ближайшие 2-3 суток ожидается продолжение подъема уровня воды на основных реках области. В случае необходимости подготовлены передвижные насосные станции, а также необходимый запас мешков и сыпучих материалов.

Напомним, на двух дорогах Закарпатья запретили движение через подъем уровней воды в реках.