Через обстріли в Авдіївці у Маріуполі перестали працювати три доменних печі
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 січня. УНН. Через обстріли в Авдіївці у Маріуполі перестали працювати три доменні печі. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник відділу по роботі зі ЗМІ групи "Метінвест" в Маріуполі Денис Кочубей.
Авдіївський коксохімічний завод групи Метінвест, що є основним постачальником коксу на маріупольські металургійні підприємства, майже запинився — частково працює лише одна лінія. Через це маріупольські металургійні комбінати групи “Метінвест” зупинили три доменні печі.
“Так, зупинилися. Вже є по ММКІ. З п’яти доменних печей працює лише дві”, — повідомляє Д.Кочубей.
Ще вчора маріупольські комбінати працювали в штатному режимі, запаси коксу були в достатній кількості. Однак якщо ситуація в Авдіївці не стабілізується, керівництву компанії доведеться вживати екстрених заходів, для того щоб не допустити зупинки виробництва в Маріуполі.
Наразі коксохім підтримує теплопостачання в мережі на рівні 30-35 градусів теплоносія. Це дозволяє утримувати тепло в оселях на рівні 16-17 градусів.