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Из-за обстрелов в Авдеевке в Мариуполе перестали работать три доменные печи

Из-за обстрелов в Авдеевке в Мариуполе перестали работать три доменные печи

Киев • УНН

 • 8535 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 31 января. УНН. Из-за обстрелов в Авдеевке в Мариуполе перестали работать три доменные печи. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник отдела по работе со СМИ группы "Метинвест" в Мариуполе Денис Кочубей.

Авдеевский коксохимический завод группы Метинвест, который является основным поставщиком кокса на мариупольские металлургические предприятия, почти остановился - частично работает только одна линия. Поэтому мариупольские металлургические комбинаты группы "Метинвест" остановили три доменные печи.

"Да, остановились. Уже есть по ММКИ. Из пяти доменных печей работает только две", - сообщает Д.Кочубей.

Еще вчера мариупольские комбинаты работали в штатном режиме, запасы кокса были в достаточном количестве. Однако если ситуация в Авдеевке не стабилизируется, руководству компании придется принимать экстренные меры, для того чтобы не допустить остановки производства в Мариуполе.

Сейчас коксохим поддерживает теплоснабжение в сети на уровне 30-35 градусов теплоносителя. Это позволяет удерживать тепло в домах на уровне 16-17 градусов.

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