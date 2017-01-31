Из-за обстрелов в Авдеевке в Мариуполе перестали работать три доменные печи

Авдеевский коксохимический завод группы Метинвест, который является основным поставщиком кокса на мариупольские металлургические предприятия, почти остановился - частично работает только одна линия. Поэтому мариупольские металлургические комбинаты группы "Метинвест" остановили три доменные печи.

"Да, остановились. Уже есть по ММКИ. Из пяти доменных печей работает только две", - сообщает Д.Кочубей.

Еще вчера мариупольские комбинаты работали в штатном режиме, запасы кокса были в достаточном количестве. Однако если ситуация в Авдеевке не стабилизируется, руководству компании придется принимать экстренные меры, для того чтобы не допустить остановки производства в Мариуполе.

Сейчас коксохим поддерживает теплоснабжение в сети на уровне 30-35 градусов теплоносителя. Это позволяет удерживать тепло в домах на уровне 16-17 градусов.