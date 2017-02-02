Через обстріли у Мар'їнці призупинили навчання у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Мар’їнці через обстріли бойовиків призупинено навчання у школах, попередньо навчальний процес буде відновлено 6 лютого. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Близько 8.30 бойовики обстріляли з мінометів околиці прифронтового міста. Пошкоджено будинок по вулиці Красноармійській. На місці працюють поліцейські.
В результаті прильоту міни на дорогу у будинку вибито вікна. Наразі на місці працює поліція. Правоохоронці документують пошкодження та обходять вулиці. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
“Бойовики відкрили вогонь у той час, коли діти тільки прийшли до школи. Учні школи № 2, яка знаходиться поблизу лінії розмежування, були спущені в укриття. Наразі начальний процес в обох школах Мар’їнки призупинено, дітей віддали батькам та відпустили по домівках”, — повідомили у поліції.
За попередньою інформацією, навчання буде відновлено у понеділок, 6 лютого.
Також повідомляється, що близько 11.30 у Мар’їнці було поранено жінку, 1961 року народження. Вона отримала поранення голені, перебуваючи на вулиці Прокоф’єва (Леніна). Постраждалу госпіталізували у лікарню м. Курахового.
Раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський написав у Facebook, що незаконні збройні формування вранці 2 лютого обстріляли Мар’їнку, унаслідок цього сталася пожежа в будинку, рятувальники евакуювали дітей зі школи, біля якої впали міни. Згодом П.Жебрівський видалив повідомлення.
Зі свого боку, начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив, що бойовики б’ють по Мар’їнці, а інформація про постраждалих уточнюється.