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Из-за обстрелов в Марьинке приостановили обучение в школах

Киев • УНН

 • 6757 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Марьинке из-за обстрелов боевиков приостановлены занятия в школах, предварительно учебный процесс будет возобновлен 6 февраля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Из-за обстрелов в Марьинке приостановили обучение в школах

Около 8:30 боевики обстреляли из минометов окрестности прифронтового города. Повреждено здание по улице Красноармейской. На месте работают полицейские.

В результате прилета мины на дорогу в доме выбиты окна. Сейчас на месте работает полиция. Правоохранители документируют повреждения и обходят улицы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Боевики открыли огонь в то время, когда дети только пришли в школу. Ученики школы № 2, которая находится вблизи линии разграничения, были отправлены в укрытие. Учебный процесс в обеих школах Марьинки приостановлен, детей отдали родителям и отпустили по домам", - сообщили в полиции.

По предварительной информации, обучение будет возобновлено в понедельник, 6 февраля.

Также сообщается, что около 11:30 в Марьинке была ранена женщина, 1961 года рождения. Она получила ранение голени, находясь на улице Прокофьева (Ленина). Пострадавшую госпитализировали в больницу г. Курахово.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал в Facebook, что незаконные вооруженные формирования утром 2 февраля обстреляли Марьинку, в результате этого произошел пожар в одном из домов, спасатели эвакуировали детей из школы, возле которой упали мины. Впоследствии П.Жебривский удалил сообщение.

Со своей стороны, начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики бьют по Марьинке, а информация о пострадавших уточняется.

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