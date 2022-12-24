Через обстріли у Херсоні спалахнула пожежа: у небі моторошне зарево

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Херсон сьогодні весь день перебуває під обстрілами окупантів. У результати ранкових ударів - загинуло 10 людей. Увечері теж надходило чимало повідомлень про обстріли та вибухи. Повідомлялось, що ворог, ймовріно, використовує запалювальні снаряди.

Як повдіомляють місцеві Telegram-канали, у результаті обстрівлі у місті спалахнула пожежа - у небі яскраве моторошне зарево.

Міська та обласна влада наразі інформацію не коментували.

Нагадаємо

Внаслідок ранкового обстрілу рашистами Херсона загинуло 10 людей, 55 поранено.