Через обстріли у Херсоні спалахнула пожежа: у небі моторошне зарево
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У результаті обстрілів у Херсоні спалахнула пожежа. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у небі яскраве моторошне зарево, передає УНН.
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Херсон сьогодні весь день перебуває під обстрілами окупантів. У результати ранкових ударів - загинуло 10 людей. Увечері теж надходило чимало повідомлень про обстріли та вибухи. Повідомлялось, що ворог, ймовріно, використовує запалювальні снаряди.
Як повдіомляють місцеві Telegram-канали, у результаті обстрівлі у місті спалахнула пожежа - у небі яскраве моторошне зарево.
Міська та обласна влада наразі інформацію не коментували.
Нагадаємо
Внаслідок ранкового обстрілу рашистами Херсона загинуло 10 людей, 55 поранено.