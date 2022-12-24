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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар: в небе жуткое зарево

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. В результате обстрелов в Херсоне вспыхнул пожар. Как сообщают местные Telegram-каналы, в небе яркое жуткое зарево, передает УНН

Детали

Херсон сегодня весь день находится под обстрелами оккупантов. В результате утренних ударов - погибли 10 человек. Вечером тоже поступало немало сообщений об обстрелах и взрывах. Сообщалось, что враг, вероятно, использует зажигательные снаряды.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в результате обстрела в городе вспыхнул пожар – в небе яркое жуткое зарево.

Городские и областные власти пока информацию не комментировали.

Напомним

В результате утреннего обстрела рашистами Херсона погибли 10 человек, 55 ранены.

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