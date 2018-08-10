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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Через обстріли бойовиків один військовий зазнав осколкового поранення

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня незаконні збройні формування здійснили 10 обстрілів позицій Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один український військовий зазнав осколкового поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.

Через обстріли бойовиків один військовий зазнав осколкового поранення

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - зазначили у штабі.

Внаслідок обстрілів, за інформацією прес-центру, один військовий зазнав осколкового поранення.

Як розповіли у штабі, окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Луганське, Залізне, Богданівка, Водяне, Лебединське та Широкине. Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Лебединського із міномета калібром 120 мм.

Водночас, запевнили у штабі, ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 45 разів порушували режим припинення вогню.

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