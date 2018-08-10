Через обстріли бойовиків один військовий зазнав осколкового поранення

"Упродовж поточної доби, від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - зазначили у штабі.



Внаслідок обстрілів, за інформацією прес-центру, один військовий зазнав осколкового поранення.



Як розповіли у штабі, окупанти відкривали прицільний вогонь в основному з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Луганське, Залізне, Богданівка, Водяне, Лебединське та Широкине. Поряд із цим, ворог обстріляв захисників Лебединського із міномета калібром 120 мм.



Водночас, запевнили у штабі, ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.



Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 45 разів порушували режим припинення вогню.