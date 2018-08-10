Из-за обстрелов боевиков один военный получил осколочное ранение

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - отметили в штабе.



Вследствие обстрелов, по информации пресс-центра, один военный получил осколочное ранение.



Как рассказали в штабе, оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Луганское, Железное, Богдановка, Водяное, Лебединское и Широкино. Наряду с этим, враг обстрелял защитников Лебединского с миномета калибром 120 мм.



В то же время, заверили в штабе, ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.



Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 45 раз нарушали режим прекращения огня.