Из-за обстрелов боевиков один военный получил осколочное ранение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В течение сегодняшнего дня незаконные вооруженные формирования совершили 10 обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил осколочное ранение. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook, передает УНН.
"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - отметили в штабе.
Вследствие обстрелов, по информации пресс-центра, один военный получил осколочное ранение.
Как рассказали в штабе, оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Луганское, Железное, Богдановка, Водяное, Лебединское и Широкино. Наряду с этим, враг обстрелял защитников Лебединского с миномета калибром 120 мм.
В то же время, заверили в штабе, ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 45 раз нарушали режим прекращения огня.