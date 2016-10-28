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Через обстріли бойовиків на КПВВ “Гнутове” утворилися величезні черги

Через обстріли бойовиків на КПВВ “Гнутове” утворилися величезні черги

Київ • УНН

 • 10391 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У зв’язку з обстрілами бойовиків КПВВ “Майорськ” і “Мар’їнка” утворилися величезні черги на КПВВ “Гнутове”. Про це кореспондент УНН повідомляє з місця подій.

Сьогодні на КПВВ “Гнутове” утворилася кількакілометрова черга. Пасажиропотік збільшився майже в два рази. Люди, злякавшись обстрілу КПВВ “Майорськ” і “Мар’їнка” їдуть через маріупольський напрямок.

Нині черга на КПВВ “Гнутове” сягнула 2 кілометри. Багато людей люди ночують в автомобілях, щоб потрапити на окуповану територію. З боку “ДНР” потік більше майже в 1,5-2 рази.

За словами начальника прес-служби Донецького прикордонного загону Світлани Савчук, для поліпшення роботи прийняті відповідні заходи.

“Зараз за годину прикордонники пропускають понад 350 людей та близько 100 автівок. За минулу добу на цьому КПВВ було оформлено понад 3 тис. 800 осіб та понад 800 транспортних засобів. Пасажиропотік з українського боку складає меншу кількість, ніж з боку бойовиків. Охочих виїхати з окупованої території ледь не з кожним днем більшає. Ми збільшили майже вдвічі кількість особового складу. Це ті прикордонні наряди, котрі безпосередньо здійснюють пропускні операції. Це стосується двох КПВВ. Зокрема це зроблено для того, щоб громадяни швидше проходили перевірку та перетин лінії зіткнення не завдавав їм окремих труднощів. Також в разі, якщо кількість людей, котрі хочуть перетнути контрольно-пропускні пункти на Маріупольському напрямку збільшиться, ми в свою чергу задіємо пересувні мобільні комплекси з автоматизованими рообочими місцями для створення додаткових місць для перевірки”, — повідомила С.Савчук.

Нагадаємо, що вчора бойовики обстріляли КПВВ “Майорськ”. У зв’язку з цим, це контрольно-пропускний пункт був закритий. Також на минулому тижні був обстріляний КПВВ “Гнутове”, але припиняти роботу він не став.

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