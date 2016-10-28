Из-за обстрелов боевиков на КПВВ "Гнутово" образовались огромные очереди

Сегодня на КПВВ "Гнутово" образовалась многокилометровая очередь. Пассажиропоток увеличился почти в два раза. Люди, испугавшись обстрела КПВВ "Майорск" и "Марьинка" едут через мариупольское направление.

Сейчас очередь на КПВВ "Гнутово" достигла 2 километров. В час пассажиропоток составляет почти 4,5 тыс. человек. Это только с украинской стороны. Многие люди ночуют в автомобилях, чтобы попасть на оккупированную территорию. Со стороны "ДНР" поток больше почти в 1,5-2 раза.

По словам начальника пресс-службы Донецкого пограничного отряда Светланы Савчук, для улучшения работы приняли соответствующие меры.

"Мы увеличили почти в 2 раза количество личного состава здесь на КПВВ "Гнутово" для того, чтобы быстрее люди проходили проверку и чувствовали себя комфортно. Также в случае, если количество людей, которые хотят пересечь контрольно-пропускной пункт "Гнутово" увеличится, мы задействуем мобильные группы, чтобы проверять сразу на нескольких участках очереди", - сообщила С.Савчук.

Напомним, что вчера боевики обстреляли КПВВ "Майорск". В связи с этим, этот контрольно-пропускной пункт был закрыт. Также на прошлой неделе был обстрелян КПВВ "Гнутово", но прекращать работу он не стал.