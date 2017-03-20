Через обстріли без світла залишились три села на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. На Луганщині внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП, без світла залишились 1400 абонентів у селах Трьохізбенка, Оріхово-Донецьке і Калаус Новоайдарського району. Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА, передає УНН.
“О 10:22 працівниками ТОВ „ЛЕО“ виявлено, що внаслідок обстрілу пошкоджено опору лінії електропередач та відключено повітряну лінію ВЛ-35кВ Слов’яносербськ-Трьохізбенка”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, без електроенергії залишилися 1400 абонентів у селах Трьохізбенка, Оріхово-Донецьке і Калаус Новоайдарського району.
З 11:00 ведуться ремонтні роботи з відновлення подачі електроенергії.
Як повідомляв УНН, у суботу 19 березня бойовики відновили обстріл житлового сектору Авдіївки.