Через обстріли без світла залишились три села на Луганщині

“О 10:22 працівниками ТОВ „ЛЕО“ виявлено, що внаслідок обстрілу пошкоджено опору лінії електропередач та відключено повітряну лінію ВЛ-35кВ Слов’яносербськ-Трьохізбенка”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, без електроенергії залишилися 1400 абонентів у селах Трьохізбенка, Оріхово-Донецьке і Калаус Новоайдарського району.

З 11:00 ведуться ремонтні роботи з відновлення подачі електроенергії.

Як повідомляв УНН, у суботу 19 березня бойовики відновили обстріл житлового сектору Авдіївки.