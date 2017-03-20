Из-за обстрелов без света остались три села в Луганской области

"В 10:22 работниками ООО " ЛЭО " выявлено, что в результате обстрела повреждена опора линии электропередач и отключено воздушную линию ВЛ-35кВ Славяносербск-Трехизбенка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, без электроэнергии остались 1400 абонентов в селах Трехизбенка, Орехово-Донецкое и Калаус Новоайдарского района.

С 11:00 ведутся ремонтные работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Как сообщал УНН, в субботу 19 марта боевики возобновили обстрел жилого сектора Авдеевки .