Из-за обстрелов без света остались три села в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Луганской области в результате обстрела повреждены ЛЭП, без света остались 1400 абонентов в селах Трехизбенка, Орехово-Донецкое и Калаус Новоайдарского района. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает УНН.
"В 10:22 работниками ООО " ЛЭО " выявлено, что в результате обстрела повреждена опора линии электропередач и отключено воздушную линию ВЛ-35кВ Славяносербск-Трехизбенка", - говорится в сообщении.
Как отмечается, без электроэнергии остались 1400 абонентов в селах Трехизбенка, Орехово-Донецкое и Калаус Новоайдарского района.
С 11:00 ведутся ремонтные работы по восстановлению подачи электроэнергии.
Как сообщал УНН, в субботу 19 марта боевики возобновили обстрел жилого сектора Авдеевки .