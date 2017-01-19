Через обрушення висотки у Тегерані загинули 30 людей - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Щонайменше 30 людей - за попередніми даними, пожежників - загинули у Тегерані внаслідок обрушення 17-поверхової будівлі, що сталося після масштабної пожежі у висотці. Про це повідомляє Independent, передає УНН.
Іранські державні ЗМІ повідомили, що в пастці під уламками все ще є люди.
Аварійні служби, в тому числі десять пожежних автомобілів, досі перебувають біля 17-поверхового висотного будинку "Plasco", де все ще вирує пожежа після загорання близько 8:00 за місцевим часом в четвер вранці.
Як зазначається, щонайменше 38 пожежників були доставлені в лікарню, раніше повідомили державні ЗМІ.
Вогонь перебуває під контролем, сказав представник пожежної служби Жалал Малекі.