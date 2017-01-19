В результате обрушения высотки в Тегеране погибли 30 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. По меньшей мере 30 человек - по предварительным данным, пожарных - погибли в Тегеране в результате обрушения 17-этажного здания, которое произошло после масштабного пожара в высотке. Об этом сообщает Independent, передает УНН.
Иранские государственные СМИ сообщили, что в ловушке под обломками все еще есть люди.
Аварийные службы, в том числе десять пожарных автомобилей, до сих пор находятся возле 17-этажного высотного дома "Plasco", где все еще бушует пожар после возгорания около 8:00 по местному времени в четверг утром.
Как отмечается, по меньшей мере 38 пожарных были доставлены в больницу, ранее сообщили государственные СМИ.
Огонь находится под контролем, сообщил представитель пожарной службы Жалал Малеки.