В результате обрушения высотки в Тегеране погибли 30 человек - СМИ

Иранские государственные СМИ сообщили, что в ловушке под обломками все еще есть люди.

Аварийные службы, в том числе десять пожарных автомобилей, до сих пор находятся возле 17-этажного высотного дома "Plasco", где все еще бушует пожар после возгорания около 8:00 по местному времени в четверг утром.

Как отмечается, по меньшей мере 38 пожарных были доставлены в больницу, ранее сообщили государственные СМИ.

Огонь находится под контролем, сообщил представитель пожарной службы Жалал Малеки.