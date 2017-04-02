Пенсіонер на Одещині згорів у власному будинку
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 2 квітня. УНН. В с.Любашівка у приватному будинку рятувальники під час гасіння пожежі виявили загиблого пенсіонера. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
На місце виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що горить домашнє майно у одноповерховому житловому будинку. Протягом 20 хвилин вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 25 кв.м. Під час гасіння пожежі виявлено тіло господаря 1932 р.н.
" За фактом смерті пенсіонера правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 КК України (порушення правил пожежної безпеки)", — повідомила речник ГУНП в Одеській області О.Войтенко.
Зазначимо, що під час пожежі постраждала і дружина господаря, яка отримала опіки 9% поверхні тіла. Постраждалу жінку госпіталізовано до районної лікарні, стан її здоров’я стабільний. Ймовірна причина пожежі — коротке замкнення електричного простирадла.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 429 пожеж.