Пенсионер в Одесской области сгорел в собственном доме

На место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит домашнее имущество в одноэтажном жилом доме. В течение 20 минут пожарные ликвидировали пожар на общей площади 25 кв.м. Во время тушения пожара обнаружено тело хозяина дома 1932 г.р.

“По факту смерти пенсионера правоохранители уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности)”, — сообщила пресс-секретарь ГУНП в Одесской области О.Войтенко.

Отметим, что во время пожара пострадала и жена хозяина, которая получила ожоги 9% поверхности тела. Пострадавшую женщину госпитализировали в районную больницу, состояние ее здоровья стабильное. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электрического простыни.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 429 пожаров .