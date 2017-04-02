Пенсионер в Одесской области сгорел в собственном доме

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42652 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102890 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157727 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117017 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116880 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112787 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104453 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107117 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103606 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153930 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Пенсионер в Одесской области сгорел в собственном доме

Пенсионер в Одесской области сгорел в собственном доме

Киев  •  УНН

 • 12464 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 2 апреля. УНН. В с.Любашивка в частном доме спасатели во время тушения пожара обнаружили погибшего пенсионера. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ДСНС в Одесской области.

На место вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит домашнее имущество в одноэтажном жилом доме. В течение 20 минут пожарные ликвидировали пожар на общей площади 25 кв.м. Во время тушения пожара обнаружено тело хозяина дома 1932 г.р.

“По факту смерти пенсионера правоохранители уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности)”, — сообщила пресс-секретарь ГУНП в Одесской области О.Войтенко.

Отметим, что во время пожара пострадала и жена хозяина, которая получила ожоги 9% поверхности тела. Пострадавшую женщину госпитализировали в районную больницу, состояние ее здоровья стабильное. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электрического простыни.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 429 пожаров .

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