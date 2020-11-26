Через нереалістичні заяви віце-прем'єра Уруського уряд виглядає непрофесійним - нардеп

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“Посада Уруського повинна бути скасована, і він повинен перестати говорити від уряду заяви, які ніколи здійснюватися не будуть. Через це весь уряд виглядає більш непрофесійно, ніж він є”, — зазначила нардепка.

Разом із тим, ефективність виконання прямих повноважень віце-прем’єром Уруським, за словами Клименко, вкрай низька.

“Я вважаю, що його діяльність нульова. Він обходиться не в маленькі гроші, і ми будемо вимагати його звіту”, — наголосила Клименко.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, що ракетний носій легкого класу, який обіцяв створити віце-прем’єр-міністр Уруський, існує в Україні ще з 1972 року.