Гіперлуп вже побудували, час освоювати Марс: експерт про заяву віце-прем’єра Уруського

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Минулого тижня віце-прем’єр-міністр Олег Уруський заявив, що Україна приєдналася до космічної програми з освоєння Місяця і Марса. Заяви очільника Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості складно коментувати в контексті того, що профільне відомство не виконує своїх головних завдань. Про це УНН розповів кандидат політичних наук Дмитро Співак.

“Минулого тижня пан Уруський сказав, що ми входимо в якусь програму з НАСА і будемо вивчати Марс. Схоже на якесь осіннє загострення. Гіперлуп ми побудували — пора вивчати Марс. Я іронічно налаштований — тому що серйозно коментувати це складно”, - підкреслив Співак.

Він також заявив, що не бачить жодної ефективності в діяльності відомства Уруського в сфері розвитку оборонно-промислового комплексу України. Окрім того, стратегії розвитку ОПК країни так і не було представлено навіть через п’ять місяців після створення профільного відомства.

“Я не бачу ніякої взаємодії нового міністерства з оборонним комплексом. Я не бачу формування всередині цього уряду нової оборонної доктрини. Я не бачу комунікації новоствореного міністерства зі своїми колегами. І я не розумію стратегічного плану розвитку "Укроборонпрому“ чи інших підприємств, що входять в ОПК. Всього цього немає: чергове міністерство, портфелі, машини, помічники і секретарі. І бюджет. Яка користь української економіки і держави — я поки не розумію”, - підсумував Співак.

Нагадаємо, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що заяви Уруського про створення ракетного носія в Україні демонструють відсутність комплексного бачення пріоритетів у розвитку стратегічних галузей України і очолюваного ним Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Раніше експерт розповів, що ракетний носій легкого класу, який обіцяв створити віце-прем’єр-міністр Уруський, існує в Україні ще з 1972 року. 

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