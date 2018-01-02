Через необережне поводження з піротехнікою на Новий рік травмовано двох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Через необережне поводження з піротехнікою на Новий рік в Україні отримали травми двоє дітей і чоловік. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, передає УНН.
“У 9-річного хлопчика з Каховки та 37-річного мешканця Самбора — травматична ампутація пальців, у 5-річного хлопчика з Генічеського району травмовано око. Всі постраждалі знаходяться у лікарні. Поліцейські встановлюють всі обставини подій”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за першу добу нового року на пожежах в Україні загинуло 16 людей.