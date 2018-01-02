Из-за неосторожного обращения с пиротехникой на Новый год травмированы двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Из-за неосторожного обращения с пиротехникой на Новый год в Украине получили травмы двое детей и мужчина. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.
"В 9-летнего мальчика из Каховки и 37-летнего жителя Самбора - травматическая ампутация пальцев, в 5-летнего мальчика из Генического района травмирован глаз. Все пострадавшие находятся в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства событий", - говорится в сообщении.
Напомним, за первые сутки нового года на пожарах в Украине погибло 16 человек.