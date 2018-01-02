Из-за неосторожного обращения с пиротехникой на Новый год травмированы двое детей

"В 9-летнего мальчика из Каховки и 37-летнего жителя Самбора - травматическая ампутация пальцев, в 5-летнего мальчика из Генического района травмирован глаз. Все пострадавшие находятся в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства событий", - говорится в сообщении.

Напомним, за первые сутки нового года на пожарах в Украине погибло 16 человек.