Через негоду знеструмлено понад 500 населених пунктів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Через негоду на вихідних знеструмлено 537 населених пунктів в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Протягом 10-11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, налипання мокрого снігу, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 537 населених пунктів у 14 областях", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, у Черкаській – 150 н.п., Київській – 114 н.п., Львівській – 54 н.п., Полтавській – 52 н.п., Кіровоградській – 41 н.п., Дніпропетровській – 24 н.п., Одеській - 24 н.п., Запорізькій – 19 н.п., Чернігівській – 19 н.п., Сумській – 14 н.п., Херсонській – 10 н.п., Миколаївській – 7 н.п., Закарпатській – 6 н.п. та Донецькій - 3 н.п.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, 11 грудня в Україні очікується дощ та мокрий сніг.