Из-за непогоды обесточены более 500 населенных пунктов

"В течение 10-11 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, налипание мокрого снега, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 537 населенных пунктов в 14 областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Черкасской - 150 н.п., Киевской - 114 н.п., Львовской - 54 н.п., Полтавской - 52 н.п., Кировоградской - 41 н.п., Днепропетровской - 24 н.п. , Одесской - 24 н.п., Запорожской - 19 н.п., Черниговской - 19 н.п., Сумской - 14 н.п., Херсонской - 10 н.п., Николаевской - 7 н.п., Закарпатской - 6 н.п. и Донецкой - 3 н.п.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 11 декабря в Украине ожидается дождь и мокрый снег.