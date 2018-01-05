Через негоду в Китаї загинули 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У Китаї попередили про другу хвилю снігопаду, що насувається на північну, центральну та східну частину країни в п'ятницю, після того, як рекордний снігопад паралізував частину країни, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Як зазначається, з вівторка внаслідок снігопаду в центральній та східній частині Китаю загинули 10 людей, а його наслідки вплинули на більш ніж півмільйона жителів у п'яти провінціях.
Також постраждало сільське господарство, економічні втрати оцінили у 79 млн доларів.
Національний метеорологічний центр попередив про хуртовину, але очікується, що буде помірний снігопад між п'ятницею та неділею.
Нагадаємо, що у США через негоду загинуло 16 людей.