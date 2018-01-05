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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Из-за непогоды в Китае погибли 10 человек

Киев • УНН

 • 12825 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Китай предупредил о второй волне снегопада, который надвигается на северную, центральную и восточную часть страны в пятницу, после того, как рекордный снегопад парализовал часть страны, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Из-за непогоды в Китае погибли 10 человек

Как отмечается, со вторника в результате снегопада в центральной и восточной части Китая погибли 10 человек, а его последствия повлияли на более полумиллиона жителей в пяти провинциях.

Также пострадало сельское хозяйство, экономические потери оценили в 79 млн долларов.

Национальный метеорологический центр предупредил о метели, но ожидается, что будет умеренный снегопад между пятницей и воскресеньем.

Напомним, что в США из-за непогоды погибло 16 человек.

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