Из-за непогоды в Китае погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Китай предупредил о второй волне снегопада, который надвигается на северную, центральную и восточную часть страны в пятницу, после того, как рекордный снегопад парализовал часть страны, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, со вторника в результате снегопада в центральной и восточной части Китая погибли 10 человек, а его последствия повлияли на более полумиллиона жителей в пяти провинциях.
Также пострадало сельское хозяйство, экономические потери оценили в 79 млн долларов.
Национальный метеорологический центр предупредил о метели, но ожидается, что будет умеренный снегопад между пятницей и воскресеньем.
Напомним, что в США из-за непогоды погибло 16 человек.