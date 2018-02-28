Через негоду в дорозі за ніч затрималися три поїзди
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Через негоду в дорозі в ніч на середу затрималися три поїзди, з них один пасажирський і два вантажних. Про це УНН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.
"Через опади та морози затрималися три поїзди, з них один пасажирський на 9 хвилин і два вантажних. Наразі Укрзалізниця контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних поїздів", - йдеться у повідомленні.
Загалом же упродовж останньої зимової ночі наслідки негоди на залізниці ліквідовували 5275 залізничників по всій Україні. У західній та центральній частинах країни з огляду на значні снігопади було задіяно 5 снігоприбиральних колійних машин.
"З залізничних об’єктів було вивезено 680 м куб. снігу", - вказали в УЗ.
Нагадаємо, негода не вплинула на роботу аеропортів в Україні.