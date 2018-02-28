Из-за непогоды в дороге за ночь задержались три поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Из-за непогоды в дороге за ночь на среду задержались три поезда, из них один пассажирский и два грузовых. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
"Из-за осадков и морозов задержались три поезда, из них один пассажирский на 9 минут и два грузовых. Сейчас Укрзализныця контролирует ситуацию с движением пассажирских и грузовых поездов", - говорится в сообщении.
В целом же на протяжении последней зимней ночи последствия непогоды на железной дороге ликвидировали 5275 железнодорожников по всей Украине. В западной и центральной частях страны учитывая значительные снегопады было задействовано 5 снегоуборочных путевых машин.
"С железнодорожных объектов было вывезено 680 м куб. снега", - указали в УЗ.
Напомним, непогода не повлияла на работу аэропортов в Украине.