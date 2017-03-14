Через негоду у Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. З самого ранку у Нью-Йорку, США, продовжуються сильні заметілі. Через рекордні снігопади призупинено роботу дільниць наземного метро та закрито державні школи в Нью-Йорку і Бостоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.
Національна Метеорологічна служба США попередила про період сильних хуртовин на північно-східному узбережжі США.
Повідомляється, що Метеослужба США прогнозує близько 40 см опадів за кілька днів. Заметіль почала свій шлях від Вашингтона і продовжила рухатися в північно-східному напрямку.
Наразі метеологам складно оцінити, де опади будуть у вигляді снігу, а де буде сніг з дощем, особливо це складно оцінити на прибережних районах.
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Президент США Дональд Трамп закликав всіх прислухатися до оголошень місцевої влади в цей період, щоб убезпечити себе і бути повністю поінформованими в період негоди. Крім цього, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер оголосив про те, що візит канцлера Німеччини Ангели Меркель для зустрічі з президентів Трампом, яка повинна була пройти сьогодні, переноситься на п'ятницю.
Як повідомляє влада Нью-Йорка, як тільки покрив снігу досягне товщини 10 см, на дороги виїде близько 1600 снігоприбиральних машин.
"Ми готуємося до масштабних заметілей, і жителі Нью-Йорка повинні також готуватися до небезпечних дорожних умов. Так само ми закликаємо уникнути непотрібних переміщень по місту", - заявив мер міста Нью-Йорк Білл Білл де Блазіо.