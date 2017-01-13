Через негоду у Кропивницькому скасували 35 автобусних рейсів
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні на автобусних вокзалах у Кропивницькому скасували 35 рейсів. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили на aвтocтaнцiях №1 тa №2.
Зокрема з aвтовокзaлу №1 скaсувaли рейси нa Світловодськ (10.45), Олександрію (11.20), Вінницю (14:20), Кривий Ріг (15:50), Дніпропетровськ (17:05), Світловодськ (10:45), Київ (11:20, 19:20, 23:00), Знaм'янку (10:20, 13:30, 15:10, 17:00, 18:30) та ін.
На автовокзалі №2 скасували рейси нa Жовті Води (11.00), Знaм'янку (13:00), Жовті Води (11:00), села Гаївка, Созонівка, Лозуватка, Криничувате та ін.
Скасували рейси через складні погодні умови.
Як повідомляв УНН, рівень аварійності на дорогах залишається критичним у 10 регіонах.