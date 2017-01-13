Из-за непогоды в Кропивницком отменили 35 автобусных рейсов

В частности с aвтовокзaла №1 отменили рейсы нa Светловодск (10:45), Александрию (11.20), Винницу (14:20), Кривой Рог (15:50), Днепропетровск (17:05), Киев (11:20, 19:20, 23:00), Знaменку (10:20, 13:30, 15:10, 17:00, 18:30) и др.

На автовокзале №2 отменили рейсы нa Желтые Воды (11.00), Знaменку (13:00), села Гаивка, Созоновка, Лозоватка, Криничеватое и др.

Отменили рейсы из-за сложных погодных условий.

Как сообщал УНН, уровень аварийности на дорогах остается критическим в 10 регионах.