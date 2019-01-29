Через негоду у чотирьох областях України затримується доставка пошти
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У зв’язку з погіршенням погодних умов на території України можливі затримки доставки пошти у чотири області України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт “Укрпошти”.
“У зв’язку з погіршенням погодних умов на території України станом на 17.00 29 січня 2019 року можливі затримки доставки пошти у Луганській, Одеській, Чернігівській та Чернівецькій областях”, — йдеться у повідомленні.
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В “Укрпошті” запевнили, що роблять усе можливе для швидкого відновлення термінів доставки кореспонденції у вказані регіони.
Нагадаємо, Мінінфраструктури затвердило політику власності “Укрпошти”.