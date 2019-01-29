Из-за непогоды в четырех областях Украины задерживается доставка почты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в четыре области Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "Укрпочты".
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины по состоянию на 17.00 29 января 2019 возможны задержки доставки почты в Луганской, Одесской, Черниговской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении.
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В "Укрпочте" заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления сроков доставки корреспонденции в указанные регионы.
Напомним, Мининфраструктуры утвердило политику собственности "Укрпочты".