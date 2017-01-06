Через негоду рейси з аеропорту "Бориспіль" в Дніпро, Запоріжжя і Стамбул скасовані до ранку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Рейси з аеропорту “Бориспіль” в Дніпро та Запоріжжя, а також Стамбул до ранку скасовані у зв’язку зі складними погодними умовами у зазначених містах. Про це в ефірі “112 Україна” повідомив виконуючий обов’язки гендиректора столичного аеропорту Євген Дихне, передає УНН.
“В даному випадку ми говоримо про те, що аеропорт Стамбулу закрив свою роботу на найближчий час. Вечірні і ранкові вильоти авіакомпанії “Турецькі авіалінії” вже скасовані. Тому радимо пасажирам стежити за розвитком подій у південних регіонах — там зараз снігові бурі. У нас є інформація тільки по аеропорту “Стамбул”. До 4 ранку скасовані рейси в Дніпро і Запоріжжя,” — повідомив він.
Як повідомляв УНН, через критичні погодні умови у регіонах України тимчасово частково затримуються внутрішні рейси аеропорту “Бориспіль”.