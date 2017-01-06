Из-за непогоды рейсы из аэропорта "Борисполь" в Днепр, Запорожье и Стамбул отменены до утра

"В данном случае мы говорим о том, что аэропорт Стамбула закрыл свою работу на ближайшее время. Вечерние и утренние вылеты авиакомпании "Турецкие авиалинии" уже отменены. Поэтому советуем пассажирам следить за развитием событий в южных регионах - там сейчас снежные бури. У нас есть информация только по аэропорту "Стамбул". До 4 утра отменены рейсы в Днепр и Запорожье ", - сообщил он.

Как сообщал УНН, из-за критических погодных условий в регионах Украины временно частично задерживаются внутренние рейсы аэропорта "Борисполь".