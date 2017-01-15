Через негоду на Закарпатті заблоковано проїзд до шести високогірних сіл
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 15 січня. УНН. Проїзд до шести високогірних сіл Воловецького району на Закарпатті заблокований через півметровий шар мокрого снігу. Про це йдеться на персональному сайті голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, повідомляє УНН.
Йдеться про дорогу до Пашковця, Перехресного, Збинів, Буковця, Розтоки та Кечірного.
Вказані населені пункти забезпечені електроенергією. Сьогодні для розблокування дороги буде задіяна важка гусенична техніка.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, рятувальники закликали утриматися від походів у гори через лавинну небезпеку.