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Из-за непогоды в Закарпатской области заблокирован проезд к шести высокогорным селам

Из-за непогоды в Закарпатской области заблокирован проезд к шести высокогорным селам

Киев • УНН

 • 8105 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 15 января. УНН. Проезд к шести высокогорным селам Воловецкого района Закарпатской области заблокирован из-за полуметрового слоя мокрого снега. Об этом говорится на персональном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, сообщает УНН.

Речь идет о селах Пашковцы, Перекрестный, Збыны, Буковец, Розтока и Кичерный.

Указанные населенные пункты обеспечены электроэнергией. Для разблокирования дороги будет задействована тяжелая гусеничная техника.

Напомним, как сообщал УНН, спасатели призвали воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности.

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