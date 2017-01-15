Из-за непогоды в Закарпатской области заблокирован проезд к шести высокогорным селам
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 15 января. УНН. Проезд к шести высокогорным селам Воловецкого района Закарпатской области заблокирован из-за полуметрового слоя мокрого снега. Об этом говорится на персональном сайте главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, сообщает УНН.
Речь идет о селах Пашковцы, Перекрестный, Збыны, Буковец, Розтока и Кичерный.
Указанные населенные пункты обеспечены электроэнергией. Для разблокирования дороги будет задействована тяжелая гусеничная техника.
Напомним, как сообщал УНН, спасатели призвали воздержаться от походов в горы из-за лавинной опасности.