Через негоду на Закарпатті обмежили рух вантажівок по міжнародних та державних трасах

Окрім того, у зв’язку зі складними погодними умовами (інтенсивний сніг, хуртовини, заметілі) рух вантажного транспорту обмежується й через чотири перевали на адміністративній межі Закарпатської області. Обмеження діятиме до покращення погоди.

За даними ж синоптиків, протягом доби 4 січня та вночі 5 січня по території Закарпаття очікується сильний, місцями дуже сильний сніг. На дорогах ожеледиця та снігові замети. На більшій частині області прогнозують посилення вітру до 15-20 м/c, в горах — місцями до 25-30 м/с, хуртовини.

Як раніше повідомляв УНН, через інтенсивний снігопад, хуртовину і заметілі на Закарпатті ухвалили рішення призупинити рух вантажного транспорту через Абранський перевал.