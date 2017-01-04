Через негоду на Закарпатті обмежили рух вантажівок по міжнародних та державних трасах
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні, 4 січня, у Закарпатській облдержадміністрації рішенням оперативного штабу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської області було ухвалено рішення про обмеження руху вантажного транспорту по трасах міжнародного та державного значення “Київ — Чоп”, “Мукачеве — Рогатин”, “Ужгород — Самбір” та “Хуст — Долина”. Таку інформацію оприлюднила прес-служба Закарпатської ОДА, передає УНН.
Окрім того, у зв’язку зі складними погодними умовами (інтенсивний сніг, хуртовини, заметілі) рух вантажного транспорту обмежується й через чотири перевали на адміністративній межі Закарпатської області. Обмеження діятиме до покращення погоди.
За даними ж синоптиків, протягом доби 4 січня та вночі 5 січня по території Закарпаття очікується сильний, місцями дуже сильний сніг. На дорогах ожеледиця та снігові замети. На більшій частині області прогнозують посилення вітру до 15-20 м/c, в горах — місцями до 25-30 м/с, хуртовини.
Як раніше повідомляв УНН, через інтенсивний снігопад, хуртовину і заметілі на Закарпатті ухвалили рішення призупинити рух вантажного транспорту через Абранський перевал.