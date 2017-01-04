Из-за непогоды на Закарпатье ограничили движение грузовиков по международным и государственным трассам

Кроме того, в связи со сложными погодными условиями (интенсивный снег, метели) движение грузового транспорта ограничивается и через четыре перевала на административной границе Закарпатской области. Ограничение будет действовать до улучшения погоды.

По данным же синоптиков, в течение суток 4 января и ночью 5 января по территории Закарпатья ожидается сильный, местами очень сильный снег. На дорогах гололедица и снежные заносы. На большей части области прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/c, в горах - местами до 25-30 м/с, метели.

Как ранее сообщал УНН, из-за интенсивного снегопада, метелей и сугробов в Закарпатье приняли решение приостановить движение грузового транспорта через Абранский перевал.