Из-за непогоды на Закарпатье ограничили движение грузовиков по международным и государственным трассам
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня, 4 января, в Закарпатской облгосадминистрации решением оперативного штаба региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской области было принято решение об ограничении движения грузового транспорта по трассам международного и государственного значения "Киев - Чоп", "Мукачево - Рогатин", "Ужгород - Самбор" и "Хуст - Долина". Такую информацию обнародовала пресс-служба Закарпатской ОГА, передает УНН.
Кроме того, в связи со сложными погодными условиями (интенсивный снег, метели) движение грузового транспорта ограничивается и через четыре перевала на административной границе Закарпатской области. Ограничение будет действовать до улучшения погоды.
По данным же синоптиков, в течение суток 4 января и ночью 5 января по территории Закарпатья ожидается сильный, местами очень сильный снег. На дорогах гололедица и снежные заносы. На большей части области прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/c, в горах - местами до 25-30 м/с, метели.
Как ранее сообщал УНН, из-за интенсивного снегопада, метелей и сугробов в Закарпатье приняли решение приостановить движение грузового транспорта через Абранский перевал.