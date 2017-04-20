Через негоду на трасі “Київ-Одеса” обмежено рух вантажного транспорту
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 квітня. УНН. У зв’язку із погіршенням погодних умов на Одещині обмежено рух вантажних автомобілів. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області О.Варивода.
Заборона руху вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів діє на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-05 “Київ-Одеса”, на ділянці км 308+000 — км 464+122 з 19:00 20 квітня.
Інформація про відновлення руху великовантажного транспорту буде надана додатково.
Нагадаємо, внаслідок негоди через обриви електропередач сталось знеструмлення 524 населених пунктів в шести в областях України.