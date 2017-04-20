Из-за непогоды на трассе "Киев-Одесса" ограничено движение грузового транспорта
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в Одесской области ограничено движение грузовых автомобилей. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области О.Варивода.
Запрет движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств действует на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 “Киев-Одесса” на участке км 308+000 — км 464+122 с 19:00 20 апреля.
Информация о возобновлении движения большегрузного транспорта будет предоставлена дополнительно.
Напомним, в результате непогоды из-за обрывов линий электропередач произошло обесточивание 524 населенных пунктов в шести в областях Украины.