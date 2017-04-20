Из-за непогоды на трассе "Киев-Одесса" ограничено движение грузового транспорта

ОДЕССА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в Одесской области ограничено движение грузовых автомобилей. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области О.Варивода.