Из-за непогоды на трассе "Киев-Одесса" ограничено движение грузового транспорта

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17258 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77376 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139434 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110645 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112601 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109958 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102304 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106398 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103076 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149606 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Из-за непогоды на трассе "Киев-Одесса" ограничено движение грузового транспорта

Из-за непогоды на трассе "Киев-Одесса" ограничено движение грузового транспорта

Киев  •  УНН

 • 12295 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в Одесской области ограничено движение грузовых автомобилей. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Одесской области О.Варивода.

Запрет движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств действует на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-05 “Киев-Одесса” на участке км 308+000 — км 464+122 с 19:00 20 апреля.

Информация о возобновлении движения большегрузного транспорта будет предоставлена ​​дополнительно.

Напомним, в результате непогоды из-за обрывов линий электропередач произошло обесточивание 524 населенных пунктов в шести в областях Украины.

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