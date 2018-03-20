Через негоду на Одещині скасували автобусні рейси
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 20 березня. УНН. У зв’язку з погіршенням погодних умов в Одеській області скасували низку автобусних рейсів. Про це кореспонденту УНН повідомили диспетчери Міжнародного автовокзалу "Одеса".
Автобуси не виїхали в Херсон, Очаків, Каховку, Кілію, Запоріжжя, Харків, Тульчин і Балту.
Погода внесла корективи і в розклад вечірніх рейсів. Крім того, були скасовані рейси в Южний, Теплодар, Ананьєв, Кілію, Іванівку, Саврань, Ширяєве, Піщана, Кучкувате, Старокозаче, Бородіно, Ладижин, Долинське та інші районні центри.
Нагадаємо, вірогідність снігопаду 20 і 21 березня в Києві сягнула 30-40%. Крім того, синоптики прогнозують ймовірність снігу з дощем.