Из-за непогоды в Одесской области отменили автобусные рейсы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 марта. УНН. В связи с ухудшением погодных условий в Одесской области отменили ряд автобусных рейсов. Об этом корреспонденту УНН сообщили диспетчеры Международного автовокзала "Одесса".
Автобусы не выехали в Херсон, Очаков, Каховку, Килию, Запорожье, Харьков, Тульчин и Балту.
Погода внесла коррективы и в расписание вечерних рейсов. Кроме того, были отменены рейсы в Южный, Теплодар, Ананьев, Килию, Ивановку, Саврань, Ширяево, Песчаная, Кучкуватое, Староказачье, Бородино, Ладыжин, Долинское и другие районные центры.
Напомним, вероятность снегопада 20 и 21 марта в Киеве достигла 30-40%. Кроме того, синоптики прогнозируют вероятность снега с дождем.